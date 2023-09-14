



Перемирие рушится: Бои в ливанском лагере беженцев возобновились

Всего через несколько дней после того, как было объявлено “немедленное и прочное прекращение огня” между конкурирующими группировками в “лагере палестинских беженцев” Айн-эль-Хильве в Ливане, боевые действия возобновились.



По данным Палестинского Красного Полумесяца, шесть человек были убиты и еще 13 ранены в ходе столкновений, которые возобновились 13 сентября. В результате последних столкновений между палестинскими группировками в лагере, расположенном в ливанском городе Сидон, число погибших уже достигло 15 человек.



Бои между движением ФАТХ, которое управляет Палестинской автономией, и исламистскими группировками бушуют с июля. На прошлой неделе боевые действия возобновились.



В понедельник, 11 сентября, было объявлено прекращение огня после того, как ливанский генерал встретился с представителями конкурирующих группировок палестинских арабов.

