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Перед землетрясением жители Турции и Сирии наблюдали голубую вспышку в небе
21.02.2023 14:00 Евгения Маркова

Перед землетрясением жители Турции и Сирии наблюдали голубую вспышку в небе

Голубая вспышка, которую жители Сирии и Турции наблюдали в небе перед землетрясением, – малоизученное явление, но назвать его редким нельзя. Оно связано с пьезоэлектрическим эффектом, возникающим при первом подземном толчке, отметил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

По его словам, при землетрясении происходит возбуждение многих геофизических полей, в основном электромагнитных.

"Чаще всего это связано с пьезоэлектрическим эффектом. Кристаллические породы содержат кварц, и, соответственно, когда происходит напряжение на кварце, то, как в зажигалке с пьезоэлементом, возникают искры, возникает электромагнитное поле, оно может проникать до ионосферы и вызывать там свечение", – объяснил эксперт.

Эти вспышки не могут быть использованы для прогнозирования землетрясения, потому что происходят буквально за несколько секунд до основного толчка.

Ранее жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции сообщили в социальных сетях о странной голубой вспышке, которая  появилась в небе за несколько минут до новых землетрясений в этом регионе. 

 

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