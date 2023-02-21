



Перед землетрясением жители Турции и Сирии наблюдали голубую вспышку в небе

Голубая вспышка, которую жители Сирии и Турции наблюдали в небе перед землетрясением, – малоизученное явление, но назвать его редким нельзя. Оно связано с пьезоэлектрическим эффектом, возникающим при первом подземном толчке, отметил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.



По его словам, при землетрясении происходит возбуждение многих геофизических полей, в основном электромагнитных.



"Чаще всего это связано с пьезоэлектрическим эффектом. Кристаллические породы содержат кварц, и, соответственно, когда происходит напряжение на кварце, то, как в зажигалке с пьезоэлементом, возникают искры, возникает электромагнитное поле, оно может проникать до ионосферы и вызывать там свечение", – объяснил эксперт.



Эти вспышки не могут быть использованы для прогнозирования землетрясения, потому что происходят буквально за несколько секунд до основного толчка.



Ранее жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции сообщили в социальных сетях о странной голубой вспышке, которая появилась в небе за несколько минут до новых землетрясений в этом регионе.



