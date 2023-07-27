



Партия "Балад" встретила президента Герцога акцией протеста в Умм-эль-Фахм

Президент Исаак Герцог и его супруга в среду посетили город Умм-эль-Фахм, где встретились с мэром Самиром Собхи и ознакомились с проблемами, беспокоящими арабское общество.



Президент Герцог сказал, что он глубоко верит в арабское общество и его право жить в безопасности, подчеркнул роль молодежи в будущем руководстве и отметил важность интеграции женщин в это руководство, - сообщает новостной веб-сайт AlArab.



Активисты партии "Балад" и молодежных движений устроили демонстрацию против визита Герцога в Умм-эль-Фахм и размахивали перед ним флагами Организации освобождения Палестины (ООП).



Захар Джабарин, секретарь партии "Балад", заявил и интервью журналистам, что "недопустимо, чтобы город Умм-эль-Фахм разрешал такие визиты, и поэтому мы призвали к демонстрации против приема президента оккупирующей страны".



"Городу Умм-аль-Фахм и его истории не подобает, чтобы Герцог, играющий представительную роль, посещал его без демонстрации против него. Мы против визита, и в нем нет никакой пользы, поскольку он пришел только для того, чтобы сделать Израиль лучше", - сказал Джабарин.



"Три дня назад он был в американском Конгрессе и сказал, что палестинский народ — это террористы и преступники, и теперь он приезжает в гости к "террористам и преступникам", чтобы улучшить свой имидж. Это неприемлемо", — добавил Джабарин.



Секретариат партии "Балад" осудил визит, назвав его "недействительной попыткой устранить образ экстремизма израильского истеблишмента по отношению к арабскому обществу".



Партия Балад выступает против идеи Израиля как еврейского государства, поддерживает "право на возвращение" для миллионов потомков тех арабов, которые покинули Израиль во время Войны за независимость 1948 года, и требует, чтобы Израиль отказался от Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима в пользу создания палестинского арабского государства. Решения комитета Кнессета о запрете партии "Балад" за поддержку "Хизбаллы" и терроризма несколько раз отклонялись постановлениями БАГАЦ.

