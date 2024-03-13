



Паники нет: в Белгороде помечают подъезды, где можно укрыться от обстрелов

В Белгороде на фоне ракетной опасности начали помечать подъезды, где можно укрыться во время обстрелов.



Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"На сегодня в областном центре установили 1 тысячу контроллеров на домофоны в многоквартирных домах. В первую очередь оборудованием обеспечили многоэтажки вблизи школ", - сообщил он.



По словам Демидова, во время воя сирен домофоны будут автоматически разблокироваться в течение 3-5 секунд.



"В ближайшее время планируется установить еще 2 тысячи контроллеров", - пообещал он.



Как сообщалось ранее, российские добровольцы призвали гражданское население город в Белгородской и Курской областях немедленно эвакуироваться, поскольку они намерены нанести удары по военным позициям.