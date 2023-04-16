



Падение военного вертолета в Японии: найдены 5 тел погибших

В воскресенье, 16 апреля, во время поисковой операции в Японии было обнаружено 5 тел погибших в результате падения военного вертолета в Японии.



Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Сухопутные силы самообороны.



Тела погибших были обнаружены во время поисковой операции на дне океана. В настоящее время идет поиск еще 5 погибших.



Тела были найдены на расстоянии в 6 км севернее острова Ираба, который соединен мостом с островом Мияко.



Вертолет удалось разыскать благодаря глубоководному поиску, проведенному с помощью метода насыщенного погружения, позволяющего водолазам работать на больших глубинах в течение длительного времени.



Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.



Японский военный вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров 6 апреля.



