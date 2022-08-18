От наводнений в Судане погибли десятки человек
Власти Судана заявили, что число погибших в результате внезапных наводнений возросло до 77 человек.
Об этом сообщает ВВС.
Представитель экстренных служб Абд аль-Джалил Абд-аль-Халим рассказал, что тысячи домов были разрушены. Тысячи квадратных километров пахотных земель находятся под водой.
Местные власти предоставляют людям палатки и продукты питания, а также обратились к международным организациям и правительству за помощью в предотвращении болезней.