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От наводнений в Судане погибли десятки человек
18.08.2022 04:37 Ольга Белозерова

От наводнений в Судане погибли десятки человек

Власти Судана заявили, что число погибших в результате внезапных наводнений возросло до 77 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Представитель экстренных служб Абд аль-Джалил Абд-аль-Халим рассказал, что тысячи домов были разрушены. Тысячи квадратных километров пахотных земель находятся под водой.

Местные власти предоставляют людям палатки и продукты питания, а также обратились к международным организациям и правительству за помощью в предотвращении болезней.

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