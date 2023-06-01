



От 2 до 33 лет: В Намибии 13 членов семьи умерли, съев токсическую кашу

Тринадцать членов одной семьи в Намибии скончались после того, как съели ядовитую кашу, сообщила государственная телекомпания страны. Еще четыре человека находятся в больнице в критическом состоянии, сообщает NBC.



Издание со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что по меньшей мере 20 человек употребили "ядовитую или токсичную" кашу после того, как она была смешана с ферментированным осадком, оставшимся от домашнего алкогольного напитка. Возраст жертв, проживавших в восточном регионе Каванго на крайнем северо-востоке южноафриканской страны, варьировался от двух до 33 лет, сообщает NBC.



Большинство погибших были детьми и, как сообщается, "отчаянно нуждались в пище. NBC со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что пищу приготовили из муки проса и ферментированного осадка, оставшегося от домашнего алкогольного напитка.



Начато расследование, и министерство направило группу консультантов для оказания психологической поддержки скорбной семье. Образцы каши отправлены в соседнюю ЮАР для тестирования.