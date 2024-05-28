



Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2 000 человек

Массивный оползень, сошедший в Папуа-Новой Гвинее три дня назад, похоронил более 2 000 человек, сообщило правительство.



Национальный центр по чрезвычайным ситуациям назвал новую цифру в письме к ООН, которая ранее называла более 670 возможных погибших.



Разница отражает удаленность территории и трудности с точной оценкой численности населения. Последняя достоверная перепись населения в тихоокеанском островном государстве проводилась в 2000 году, и многие люди живут в изолированных горных деревнях.



Министр обороны Билли Джозеф сообщил, что в шести отдаленных деревнях в районе Майп-Мулитака в провинции Энга, где оползень сошел рано утром в пятницу, когда большинство спало, проживало 4000 человек.



Более 150 домов оказались погребены под обломками высотой почти в два этажа. Спасатели слышали крики из-под земли.

