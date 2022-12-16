



Оползень в кемпинге в Малайзии унес жизни 18 человек

В результате оползня погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе трое детей и 10 женщин, которые спали в своих палатках в кемпинге в Малайзии в пятницу, сообщили официальные лица.



Оползень в штате Селангор, граничащем со столицей Куала-Лумпур, произошел около 3 часов ночи, разрушив склон холма до органической фермы, которая, по словам официальных лиц, использовала кемпинг незаконно.



Катастрофа произошла примерно в 50 км к северу от Куала-Лумпура в Батанг-Кали, недалеко от популярного района Гентинг-Хайлендс, известного своими курортами, водопадами и природной красотой.



По словам государственного директора пожарно-спасательного управления, грунт сошел с предполагаемой высоты 30 метров и покрыл площадь около полгектара.



По словам министра природных ресурсов, окружающей среды и изменения климата Ника Назми Ника Ахмада, первоначальное расследование показало, что орушилась насыпь объемом около 450 000 кубометров земли.



По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Малайзии, в результате оползня пострадали 94 человека, но 61 человек выжил, а 15 пропали без вести.



По словам министра здравоохранения Залихи Мустафы, восемь человек были госпитализированы, в том числе беременная женщина, в то время как другие получили травмы от незначительных порезов до предполагаемой травмы позвоночника.



Начальник районной полиции Суффиан Абдулла сказал, что все погибшие были малайзийцами, в том числе пятилетний ребенок. По его словам, в спасательной операции участвовало около 400 человек.

