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Операция в РФ: добровольцы открыли гуманитарный коридор для эвакуации
14.03.2024 18:20 Алина Груднева

Операция в РФ: добровольцы открыли гуманитарный коридор для эвакуации

Легион "Свобода России" открывает гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц из Курской и Белгородской областей.

По словам российских добровольцев, безопасно можно будет покинуть регион с 21:00 14 марта до 7:00 15-го.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", - сообщили добровольцы.



По их словам, путинские войска прячутся за спинами мирных жителей.

"Поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению", - добавили добровольцы.

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