



Операция в РФ: добровольцы открыли гуманитарный коридор для эвакуации

Легион "Свобода России" открывает гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц из Курской и Белгородской областей.



По словам российских добровольцев, безопасно можно будет покинуть регион с 21:00 14 марта до 7:00 15-го.



"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", - сообщили добровольцы.







По их словам, путинские войска прячутся за спинами мирных жителей.



"Поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению", - добавили добровольцы.