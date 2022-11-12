



Охранник посольства Великобритании признался в шпионаже в пользу России

Охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит признался в сборе разведывательных данных и сливе секретных документов России.



Прокуратура утверждала, что 58-летний Дэвид Смит хотел навредить Великобритании и посольству, в котором он проработал восемь лет. Адвокат Смита сообщил суду, что обвиняемый оспаривал то, как обвинение представляло его мотивы.



Смит признал себя виновным в Олд-Бейли по восьми обвинениям в соответствии с Законом о государственной тайне, за что ему грозит до 14 лет лишения свободы. Обвинение заявило, что не будет добиваться судебного разбирательства по девятому обвинению, которое Смит отрицает.



Говорят, что он хотел жить в России или Украине в то время, когда он передавал секретные данные с мая 2020 года. Прокуратура заявила, что им двигала сильная ненависть к своей стране и разозлило поднятие радужного флага в поддержку ЛГБТ-сообщества.



В обвинениях, выдвинутых против Смита, говорилось, что он общался с генерал-майором Сергеем Чухуровым, российским военным атташе, базировавшимся в посольстве России в Берлине в 2020 году, и сообщал информацию об адресах, номерах телефонов и деятельности различных британских государственных служащих.



Он собирал сведения о работе и планировке посольства, которые, как говорили, были полезны "врагу, а именно Российскому государству". Часть этих материалов была под грифом "секретно" и касалась деятельности британского правительства и его посольства в Германии.



Как охранник, Дэвид Смит не имел доступа к совершенно секретным материалам в посольстве, но материалы, которые он передал или собрал, все же могут быть очень полезны для россиян. Потенциально это могло помочь идентифицировать офицеров британской разведки под прикрытием в посольстве и любых агентов, с которыми они встречались.



Детали видеонаблюдения также потенциально могли помочь российским шпионам выяснить, как проводить свои собственные операции против посольства и собирать его секреты.



Понятно, что адвокаты Смита оспаривают утверждения обвинения о его мотивах, но недовольные сотрудники исторически часто были наиболее эффективными новобранцами для шпионских служб. Дело также может вызвать вопросы о проверках, проводимых в отношении сотрудников, таких как Смит, набранных на месте.