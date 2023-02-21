



Один погибший и больше десяти раненых в результате взрыва в штате Огайо

В результате взрыва на промышленном предприятии за пределами Кливленда в понедельник погиб один человек и более десятка получили ранения. Об этом сообщает NBC News .



Взрыв произошел на заводе по производству металлических сплавов I Schumann & Co. в Оквуд-Виллидж, к юго-востоку от Кливленда и был довольно большим. Некоторые из пострадавших получили ожоги. По словам капитана пожарной охраны Оквуда, один человек был доставлен на вертолете в больницу.



Последующий после взрыва пожар был взят под контроль к полудню понедельника, но бригады еще продолжили работу на горячих точках.

Медицинский центр MetroHealth в Кливленде сообщил, что лечит четырех пациентов. Состояние двоих оценивается как критическое. Филиал NBC WKYC сообщил, что в результате взрыва пострадало более десятка человек.



Взрыв разбросал обломки по всей улице, образовал воронку в здании. Дым можно было увидеть за много миль от места происшествия.



В заявлении I Schumann & Co. говорится, что сотрудники получили ранения и что взрыв нанес значительный ущерб их объекту. На данный момент причина взрыва остается невыясненной.





