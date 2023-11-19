



Одержимый жизнью в тюрьме мужчина ограбил банк на 1 доллар

Возможно одно из самых странных ограблений банка произошло в Солт-Лейк-Сити, где 65-летний Дональд Сантакроче решил совершить преступление, чтобы быть арестованным и отправленным в федеральную тюрьму.



Утром Сантакроче вошел в банк Wells Fargo, передал кассиру записку с просьбой о предоставлении ему 1 доллара и признался в совершении ограбления. На бумаге стояло: "Пожалуйста, простите меня за это, но это ограбление. Пожалуйста, дайте мне 1 доллар. Спасибо".



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Кассир выполнил его странное требование, предоставив мужчине 1 доллар, и попросил его покинуть банк. Однако Сантакроче сообщил, что только что совершил ограбление, и предложил им позвонить в полицию. Затем он уселся в вестибюле и ожидал ареста.



Полиция прибыла, задержала Сантакроче, который по всей видимости стремился попасть в федеральную тюрьму. Мужчина заявил, что если его освободят, он ограбит еще один банк, чтобы вернуться в тюрьму.



Это не первый случай, когда люди совершают преступления с целью ареста. Подобные случаи происходили, когда люди грабили или воровали с намерением быть арестованными, возможно, из-за странного желания попасть в тюрьму.