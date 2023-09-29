



Очередной взрыв в мечети в Пакистане: по меньшей мере двое погибших

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва бомбы в мечети в городе Пешавар, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана. Об этом сообщила местная полиция.



В СМИ страны сообщалось, что под руинами рухнувшей мечети оказались заблокированы еще как минимум 30 человек.



Ранее в Пакистане произошел теракт террориста-смертника возле мечети в провинции Белуджистан на юго-западе страны, в результате которого по меньшей мере 52 человека погибли и еще 58 получили ранения.