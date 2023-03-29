



Обвиняемый в сексуальных преступлениях израильтянин экстрадирован из Румынии

Элияху Суиса, 40-летний житель Бней-Брака, был экстрадирован вчера из Румынии в Израиль. Он обвиняется в совершении сексуальных преступлений против трех заявителей.



Сегодня окружная прокуратура Тель-Авива подала ходатайство о возобновлении уголовного дела против него.



В 2017 году Суиссе было предъявлено обвинение в тяжких преступлениях на сексуальной почве, совершенных им в отношении трех заявителей, но он не явился в суд для оглашения обвинительного заключения. К назначенному слушанию после того, как он не явился в третий раз, стало ясно, что Суиса покинул страну и судебное разбирательство в отношении него было приостановлено. В январе прошлого года он был арестован в Румынии, и Израиль сделан запрос о его экстрадиции.