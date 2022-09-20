



Обрушившийся на Японию тайфун Нанмадол вызвал оползни и наводнения

Спасатели в Японии предупредили о селевых потоках и наводнениях после того, как на страну обрушился один из самых сильных штормов за последние десятилетия.



Тайфун Нанмадол убил по меньшей мере четырех человек и ранил более 100 человек после того, как в воскресенье утром обрушился на южный остров Кюсю.



Ко вторнику 140 000 домов все еще оставались без электричества.



Государственная телекомпания NHK сообщила, что один человек погиб, когда его машина утонула во время наводнения. Вторая жертва оказалась погребенной под оползнем. По меньшей мере 114 человек получили ранения, 14 из них находятся в тяжелом состоянии.



Скорость ветра супертайфуна достигала 234 км/ч, это эквивалентно урагану четвертой или пятой категории.



Столица Токио пережила проливной дождь, а линия метро Tozai была приостановлена ​​​​из-за наводнения. Были отменены сверхскоростные поезда, паромы и сотни рейсов; магазины и предприятия закрылись. На местных видеозаписях видно, как со зданий сорваны крыши, а рекламные щиты опрокинуты.



Премьер-министр Фумио Кисида отложил визит в Нью-Йорк, где он должен был выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН, до вторника, чтобы контролировать ликвидацию последствий урагана.



Ученые предсказали активный сезон ураганов в этом году под влиянием природного явления, известного как Ла-Нинья.



Повышение температуры поверхности моря в Атлантике и Карибском бассейне в результате изменения климата также может повлиять на частоту и интенсивность ураганов.

