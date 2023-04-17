



Обломки японского военного вертолета нашли в океане: обнаружены тела пяти жертв

У берегов Японии водолазы обнаружили обломки пропавшего военного вертолета вместе с телами пяти из 10 человек, находившихся на борту на момент катастрофы.



Вертолет UH60, известный как Black Hawk, пропал с экранов радаров недалеко от острова Мияко в прошлый четверг, 13 апреля.



В момент исчезновения он осматривал местность.



В ходе продолжающейся поисково-спасательной операции были обнаружены плавающие обломки, предположительно являющиеся частями вертолета.



Двухмоторный транспортный вертолет с четырьмя лопастями, использовавшийся Сухопутными силами самообороны Японии (GSDF), пропал незадолго до 16:00 по местному времени (07:00 по Гринвичу) 6 апреля.



Японское информационное агентство Kyodo News сообщает, что тела погибших были обнаружены водолазом на дне океана.



Сообщается, что точная причина крушения неизвестна, но предполагается, что это был несчастный случай.



Среди тех, кто был на борту вертолета, - старший командующий Сухопутными силами самообороны генерал-лейтенант Юичи Сакамото.

