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Обиделась: в Таиланде пьяная проститутка отгрызла ухо туристу
26.08.2022 02:30 Алина Груднева

Обиделась: в Таиланде пьяная проститутка отгрызла ухо туристу

В Таиланде женщина легкого поведения откусила кусок уха туристу из США.

 
По данным The Sun, это произошло в городе Паттайя. 
 
25-летняя Канника Камтон запрыгнула в автобус на светофоре.
 
Проститутка начала приставать к туристу. Она села к нему на колени, но мужчине это не понравилось, и он попытался от нее избавиться.
 
Разъяренная женщина ударила туриста по лицу, после чего откусила ему мочку уха и проглотила ее прямо у него на глазах.
 
Полиция оказала помощь пострадавшему на обочине, после чего мужчину отправили в больницу. 

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