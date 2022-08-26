



Обиделась: в Таиланде пьяная проститутка отгрызла ухо туристу

В Таиланде женщина легкого поведения откусила кусок уха туристу из США.

По данным The Sun, это произошло в городе Паттайя.

25-летняя Канника Камтон запрыгнула в автобус на светофоре.

Проститутка начала приставать к туристу. Она села к нему на колени, но мужчине это не понравилось, и он попытался от нее избавиться.

Разъяренная женщина ударила туриста по лицу, после чего откусила ему мочку уха и проглотила ее прямо у него на глазах.

Полиция оказала помощь пострадавшему на обочине, после чего мужчину отправили в больницу.