Новости » Происшествия
ОАЭ запретили въезд 170-ти израильским пассажирам
12.08.2023 15:06 Евгения Маркова

ОАЭ запретили въезд 170-ти израильским пассажирам

Объединенные Арабские Эмиратыотказали во въезде почти 170-ти пассажирам рейса Wizz Air из Израиля, сообщило в пятницу агентство Anadolu.

По сообщению израильской телекомпании Kan, рейс, выполняемый европейским перевозчиком Wizz Air, вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и во второй половине дня приземлился в международном аэропорту Абу-Даби в ОАЭ.

Сообщалось, что сотрудники аэропорта не допустили высадившихся пассажиров к таможенному досмотру.

Никаких объяснений по поводу решения ОАЭ отказать во въезде пассажирам израильского рейса не было дано.

Информационное агентство Sama сообщило, что израильские пассажиры заявили, что им отказали во въезде, поскольку у них не было действующих виз.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы