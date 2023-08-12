



ОАЭ запретили въезд 170-ти израильским пассажирам

Объединенные Арабские Эмиратыотказали во въезде почти 170-ти пассажирам рейса Wizz Air из Израиля, сообщило в пятницу агентство Anadolu.



По сообщению израильской телекомпании Kan, рейс, выполняемый европейским перевозчиком Wizz Air, вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и во второй половине дня приземлился в международном аэропорту Абу-Даби в ОАЭ.



Сообщалось, что сотрудники аэропорта не допустили высадившихся пассажиров к таможенному досмотру.



Никаких объяснений по поводу решения ОАЭ отказать во въезде пассажирам израильского рейса не было дано.



Информационное агентство Sama сообщило, что израильские пассажиры заявили, что им отказали во въезде, поскольку у них не было действующих виз.

