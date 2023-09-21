



Новобрачная погибла в душе из-за удара током, электрику дали 10 месяцев

Хайфский окружной суд сегодня, 21 сентября, ужесточил наказание 68-летнему Элиягу Яхье из Тират Кармель, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности новобрачной Шани Бердичевски.



Бердичевски, после “ремонта” Яхье ударило током в душе, и она скончалась.



Суд приговорил Яхье к десятимесячному сроку заключения. При этом судьи удовлетворили апелляцию государства. Было также решено, что он выплатит двум ее родителям и вдовцу компенсацию в размере 20 тыс. шекелей.



"Десять месяцев? Он должен был получить десять лет!", - закричал отец Шани в момент чтения приговора. По просьбе адвоката исполнение приговора будет отложено на 45 дней.



Вчера Шани Бердичевски должен был отметить свой тридцатый день рождения.



Приговор хозяину квартиры, Надаву Леви, нанявшему Яхье, будет вынесен через месяц.