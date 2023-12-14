



Ночная атака дронов по РФ – спецоперация ГУР, – источник

В ночь на 14 декабря территорию РФ атаковали БпЛА. Власти РФ заявили: это были украинские дроны. В Украине информацию не просто не отрицают, а даже уточняют: атака беспилотников по территории РФ – это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Источники в украинских спецслужбах сообщили, что целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.



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"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", – сообщил источник.



Напомним, в ночь на 14 декабря территория РФ была атакована девятью беспилотниками, которые, как утверждают в Минобороны РФ, сбили над Московской и Калужской областями.



В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.



Спустя почти два часа он добавил, что "была обнаружена и обезврежена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника в Москву".



Впоследствии Минобороны РФ отчиталось, что всего за эту ночь якобы были "сбиты или перехвачены" девять беспилотников над Московской и Калужской областями.



Между тем, российское медиа Baza пишет, что беспилотники попытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Якобы вероятной целью дронов были части в Алабино и Подольске.



Еще одной из вероятных целей БПЛА издание называет Володарскую нефтебазу в Подмосковье.