Неудачный запуск: Спутник-шпион КНДР упал в море – фото

Запуск северокорейского спутника-шпиона 30 мая завершился неудачей. Ракета-носитель и полезный груз упали в море, пишет Reuters.



По данным государственных медиа КНДР, ракета Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы. Из-за запуска северокорейского спутника в некоторых частях Южной Кореи и Японии прозвучали экстренные оповещения и краткие предупреждения об эвакуации.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные обнаружили то, что, вероятно, являются частями ракеты-носителя КНДР. Они показали фото обломков, в частности большого цилиндрического предмета, привязанного к бую.



Профессор Центра исследований проблем нераспространения и консультант по ракетам Джордж Уильям Герберт объяснил, что на фото изображена часть ракеты с межступенчатой ​​секцией, предназначенной для соединения с другой степенью. По его мнению, это ракета на жидком топливе, а круглый коричневый предмет внутри, по всей вероятности, бак для топлива или окислителя.



Чиновники США, Японии и Южной Кореи провели телефонный разговор и решительно осудили запуск спутника-шпиона КНДР, сообщили в МИД Японии.

Национальное управление аэрокосмического развития Пхеньяна (NADA) расследует инцидент и планирует как можно быстрее запустить спутник во второй раз.



Ранее стало известно, что Северная Корея заявила о запуске в космос своего первого военного спутника-шпиона в июне. Он должен был наблюдать за военными учениями США и Южной Кореи.



Этот полет стал шестой попыткой КНДР запустить спутник и первым таким стартом с 2016 года.

South Korea's JCS has released images of debris from North Korea's SLV or known as the "Chollima-1".



I wouldn't rule out that the salvage operation started not long after it splashed "West" of South Korea. pic.twitter.com/jHjn0BbYLo