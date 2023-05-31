



КНДР заявила, что запускает свой первый военный спутник-шпион

Северная Корея планирует запустить в космос свой первый военный спутник-шпион уже в июне. Она это делает для наблюдений “за безрассудными” военными учениями США и Южной Кореи. Об этом пишет Associated Press.



КНДР заявила об этом после того, как информировала береговую охрану Японии, что запуск спутника состоится между 31 мая и 11 июня и, вероятно, повлияет на воды Желтого моря, Восточнокитайского моря и восточнее филиппинского острова Лусон. Пока неизвестно, достаточно ли спутник Северной Кореи технологичен, чтобы мониторить военные учения США и Южной Кореи в режиме реального времени.



В то же время, действия Северной Кореи можно рассматривать как запрещенное испытание технологии баллистических ракет. Так думают, в частности, в Японии. В ответ на это министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отдал приказ сбивать любые баллистические ракеты, приближающиеся к стране. 23 апреля из-за вероятного запуска спутника КНДР Япония уже разворачивала систему перехвата баллистических ракет.



В начале мая спутниковые снимки показали, что Северная Корея могла модернизировать ракетно-пусковой комплекс для вывода спутников на орбиту.



В апреле КНДР заявила, что испытала свою “мощную” межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18. Перед этим Пхеньян говорил об испытательном запуске подводного беспилотника, который может вызвать сверхмасштабное радиоактивное цунами. Пропаганда показывала несколько фотографий, в частности, момент подрыва беспилотника. Накануне КНДР провела учения, имитирующие “ядерную контратаку” против США и Южной Кореи. На них присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.



13 марта США и Южная Корея начали самые крупные за последние пять лет 11-дневные совместные военные учения.