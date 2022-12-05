



Непристойные действия в автобусе. Обвинения жителю Кармиэля

Обвинительное заключение было предъявлено 33-летнему мужчине из Кармиэля, который был пойман с поличным при совершении непристойного действия в отношении молодой женщины в автобусе.



5 декабря в суде Хайфы окружная прокуратура представила обвинительное заключение против Шломо Шая Робса, 33-летнего сексуального преступника из Кармиэля. Он обвиняется в совершении непристойных действий в отношении молодой женщины в автобусе маршрута 262, следовавшем между Кармиэлем и Хайфой. Он был арестован "в момента совершения преступления". Он имеет множество судимостей за сексуальные преступления с участием несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и непристойные действия и уже отбывает тюремный срок.



Одновременно с подачей обвинительного заключения прокурор, адвокат Амир Эльрон, просил продлить срок его содержания под стражей до окончания судебного процесса против него. Судья Ахсан Халаби продлил срок содержания под стражей до нового решения.