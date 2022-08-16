



Неожиданный лот: в чемодане, купленном на аукционе, нашли останки человека

Полиция Новой Зеландии проводит расследование после того, как семья обнаружила человеческие останки в чемодане, купленном на аукционе.



Жители Южного Окленда сделали ужасное открытие после того, как распаковали купленные вещи. Считается, что семья непричастна к возможному преступлению.



Полиция пытается идентифицировать останки.



Как сообщает ВВС, чемодан был куплен вместе с трейлером с товарами у местной складской компании. Участники подобных аукционов, как правило, не могут внимательно осмотреть трейлеры, многие ставки делаются в надежде получить неожиданную ценную добычу.