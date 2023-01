Неизвестный в маске бросил зажигательную бомбу в синагогу в Нью-Джерси

Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении бросил зажигательную бомбу в синагогу в Нью-Джерси рано утром в воскресенье 29 января. Камеры видеонаблюдения синагоги “Нер Тамид” зафиксировали приближение подозреваемого в 3:19 утра. Мужчина зажег "коктейль Молотова", бросил его в дверь здания и скрылся.



Бутылка разбилась при ударе, но не нанесла ущерба синагоге, сообщило полицейское управление города Блумфилд, добавив, что подозреваемый, по-видимому, белый мужчина. Полиция классифицирует нападение как инцидент с предубеждением и попытку поджога. На кадрах с камеры наблюдения виден человек в маске, одетый в черное, с чем-то, что похоже на череп со скрещенными костями на рубашке.



В синагоге сообщили, что огонь погас от удара, видимых повреждений здания не было, а дверь осталась на месте. “Нер Тамид” отменил мероприятия в воскресенье и заявил, что в ближайшие дни в синагоге, вероятно, будет усилено присутствие полиции.



“Ненависть повсюду, и ненависть побеждает, когда мы позволяем ей проникнуть. Наши религиозные традиции продолжаются”, – сказал раввин Марк Кац.



Антидиффамационная лига, Еврейская федерация Северного Нью-Джерси, Американский еврейский комитет и две группы безопасности еврейских общин выступили с совместным заявлением, осуждающим нападение. Консульство Израиля в Нью-Йорке заявило, что поддерживает “еврейские общины от Нью-Джерси до Иерусалима перед лицом антисемитского насилия и запугивания”.

New Jersey Synagogue arson attempt - at approx. 3 a.m. this morning, a man wearing a ski mask ignited and threw a Molotov cocktail at the front door of Temple Ner Tamid in Bloomfield, NJ.



Thankfully the device did not work and minimal damage was caused. pic.twitter.com/cB89iUGleH