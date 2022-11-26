



Неизвестные оставили антивоенную надпись на стене Кремля

В Москве неизвестный написал на кремлевской стене лозунг "Нет войне". Теперь кусок стены охраняют вооруженные силовики, сообщает Телеграм-канал "Baza".



Сообщается, что надпись оперативно стерли, а стену теперь охраняет десять полицейских и сотрудников ФСО.



По данным "Базы", возле места "инцидента" теперь круглосуточно дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля - по одному на каждую ранее "незащищенную" стену, и еще несколько сотрудников ФСО.



На фотографиях, которые опубликовал Телеграм-канал, видно силуэты силовиков на фоне кремлевских стен. Судя по затрудненному движению на дорогах и скудному освещению, их сфотографировали на посту поздним вечером.