



Нефтезавод в ростовской области загорелся после атаки беспилотника

Беспилотник атаковал завод в Ростовской области.



По данным главы региона Василия Голубева, украинский БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка.



После столкновения беспилотник взорвался. Пожар, возникший из-за этого, сразу же потушили.



В результате произошедшего никто не пострадал.



БПЛА врезался в строящиеся конструкции, межцеховой эстакады.



До этого был ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани. По информации Shot, в загоревшемся резервуаре находилось дизельное топливо. Еще один резервуар повреждëн — у него обнаружена вмятина. Пострадавших при пожаре нет.