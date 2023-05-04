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Нефтезавод в ростовской области загорелся после атаки беспилотника
04.05.2023 07:26 Аркадий Бочаровский

Нефтезавод в ростовской области загорелся после атаки беспилотника

Беспилотник атаковал завод в Ростовской области.

По данным главы региона Василия Голубева, украинский БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка.

После столкновения беспилотник взорвался. Пожар, возникший из-за этого, сразу же потушили.

В результате произошедшего никто не пострадал.

БПЛА врезался в строящиеся конструкции, межцеховой эстакады. 

До этого был ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани. По информации Shot, в загоревшемся резервуаре находилось дизельное топливо. Еще один резервуар повреждëн — у него обнаружена вмятина. Пострадавших при пожаре нет.

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