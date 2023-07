Не было ничего незаконного: ВВС получила письмо от адвоката автора интимных фото

Корпорация ВВС сообщила, что получила письмо от адвоката молодого человека, мать которого обвинила ведущего компании в покупке интимных фотографий ее ребенка. В письме утверждается, что обвинения, опубликованные в британском издании The Sun, “чушь”.



“Во избежание сомнений, между нашим клиентом и ведущим ВВС не было ничего неуместного или незаконного, и обвинения, опубликованные в газете Sun, являются чушью”, – приводит ВВС цитату из письма адвоката.



Как сообщил адвокат, 7 июля молодой человек отправил редакции The Sun по WhatsApp опровержение, назвав обвинения в адрес телеведущего “неправдой”. Однако статья об этом все равно была опубликована.



В свою очередь The Sun заявляет, что издание “рассказала историю обеспокоенных родителей, которые пожаловались ВВС на поведение ведущего и которые волнуются о благополучии своего ребенка. Но на их жалобу ВВС не отреагировала”. Таблоид утверждает, что его журналисты видели “доказательства, подтверждающие их опасения”, а ВВС стоило бы “провести надлежащее расследование”.



Служба новостей ВВС сообщила, что компании неизвестно имя предполагаемого пострадавшего, с ним не связывались напрямую, а журналисты The Sun “не поделились с ними упомянутыми доказательствами”.



9 июля ВВС отстранила одного из своих телеведущих от работы после серии статей в The Sun. В них со слов матери предполагаемого пострадавшего утверждалось, что один из известных сотрудников медиахолдинга в течение трех лет покупал у ее ребенка фотографии сексуального характера.

По данным The Sun, выплаты начались, когда молодой человек еще не достиг совершеннолетия. Утверждалось, что семья предполагаемого пострадавшего еще в мае обращалась в ВВС с жалобой, но “корпорация не отреагировала должным образом”.



ВВС подвергли критике за реакцию на скандал, хотя руководство компании утверждает, что внутреннее расследование ведется с момента получения жалобы в мае и сотрудничает с лондонской полицией.