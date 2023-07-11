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Не было ничего незаконного: ВВС получила письмо от адвоката автора интимных фото
11.07.2023 15:44 Наталья Богинская

Не было ничего незаконного: ВВС получила письмо от адвоката автора интимных фото

Корпорация ВВС сообщила, что получила письмо от адвоката молодого человека, мать которого обвинила ведущего компании в покупке интимных фотографий ее ребенка. В письме утверждается, что обвинения, опубликованные в британском издании The Sun, “чушь”. 

“Во избежание сомнений, между нашим клиентом и ведущим ВВС не было ничего неуместного или незаконного, и обвинения, опубликованные в газете Sun, являются чушью”, – приводит ВВС цитату из письма адвоката.

Как сообщил адвокат, 7 июля молодой человек отправил редакции The Sun по WhatsApp опровержение, назвав обвинения в адрес телеведущего “неправдой”. Однако статья об этом все равно была опубликована.

В свою очередь The Sun заявляет, что издание “рассказала историю обеспокоенных родителей, которые пожаловались ВВС на поведение ведущего и которые волнуются о благополучии своего ребенка. Но на их жалобу ВВС не отреагировала”. Таблоид утверждает, что его журналисты видели “доказательства, подтверждающие их опасения”, а ВВС стоило бы “провести надлежащее расследование”.

Служба новостей ВВС сообщила, что компании неизвестно имя предполагаемого пострадавшего, с ним не связывались напрямую, а журналисты The Sun “не поделились с ними упомянутыми доказательствами”.

9 июля ВВС отстранила одного из своих телеведущих от работы после серии статей в The Sun. В них со слов матери предполагаемого пострадавшего утверждалось, что один из известных сотрудников медиахолдинга в течение трех лет покупал у ее ребенка фотографии сексуального характера.
По данным The Sun, выплаты начались, когда молодой человек еще не достиг совершеннолетия.  Утверждалось, что семья предполагаемого пострадавшего еще в мае обращалась в ВВС с жалобой, но “корпорация не отреагировала должным образом”.

ВВС подвергли критике за реакцию на скандал, хотя руководство компании утверждает, что внутреннее расследование ведется с момента получения жалобы в мае и сотрудничает с лондонской полицией.

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