



На ВВС усиливается давление после заявлений ведущего о скандальных фотографиях

В понедельник,10 июля, BBC встречается с полицией Лондона, поскольку корпорация рассматривает обвинения в том, что неназванный ведущий заплатил подростку десятки тысяч фунтов стерлингов за откровенно сексуальные изображения. Корпорация связалась с полицией и подтвердила, что сотрудник был отстранен от работы, а The Sun сообщила, что на прошлой неделе ведущий, ставший центром обвинений, звонил молодому человеку в “панике”.



Как сообщило BBC News, позже корпорация встретится со столичной полицией, “чтобы обсудить этот вопрос”. Компания заявила, что расследует жалобу с мая, когда о ней впервые стало известно, и что в четверг, 6 июля, были представлены новые обвинения “иного характера”. Помимо связи с полицией, корпорация проводит собственное расследование и переговоры с семьей молодого человека.



Генеральный директор телекомпании Тим Дэви планирует встретиться со СМИ во вторник на брифинге после публикации годового отчета корпорации.



Обвинения, опубликованные газетой The Sun, утверждали, что звезда BBC заплатила 17-летнему юноше 35 000 фунтов стерлингов в обмен на изображения сексуального характера. Мать подростка рассказала изданию, что видела фотографию ведущего на телефоне своего ребенка, “сидящего на диване в нижнем белье”.



Сообщается, что семья пожаловалась на BBC 19 мая, но была "разочарована тем, что звезда осталась в эфире".