



Нападение на писателя Рушди: иранцы разделились во мнениях

Жители Ирана разделились во мнениях по поводу нападения на писателя Салмана Рушди.



Напомним, что аятолла Хомейни приговорил Рушди к смерти после выхода его книги "Сатанинские стихи" и призвал мусульман действовать, чтобы реализовать приговор.



Как сообщает Associated Press, некоторые жители Тегерана приветствовали атаку.



"Я не знаком с Салманом Рушди, но рад слышать, что на него напали, так как он оскорбил ислам. Такова судьба всякого, кто оскорбляет святыни", - заявил 27-летний курьер Реза Амири.



В то же время, не все разделяют такую точку зрения. Часть иранцев обеспокоены, что инцидент может привести к еще больше изоляции Ирана в мире.



"Я чувствую, что те, кто это сделал, пытаются изолировать Иран. Это негативно повлияет на отношения со многими - даже с Россией и Китаем", - заявил Махшид Барати, 39-летний учитель географии.



На Салмана Рушди напали с ножом во время его выступления. Как известно, он подключен к аппарату ИВЛ и может потерять глаз.