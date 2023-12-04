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Найдены тела в обломках военного самолета США вблизи Японии
04.12.2023 22:30 MIGnews.com

Найдены тела в обломках военного самолета США вблизи Японии

Американские и японские поисковые группы обнаружили пять тел в обломках военного самолета США, разбившегося на прошлой неделе вблизи острова Якусима.

На борту гибридного самолета CV-22 Osprey, находилось восемь человек, когда он разбился на прошлой неделе. Ранее был найден только один член экипажа.

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Из пяти тел, обнаруженных в понедельник, пока удалось извлечь только два.

Крушение заставило Токио потребовать от США не использовать самолеты Osprey в их стране.
 

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