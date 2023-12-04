



Найдены тела в обломках военного самолета США вблизи Японии

Американские и японские поисковые группы обнаружили пять тел в обломках военного самолета США, разбившегося на прошлой неделе вблизи острова Якусима.



На борту гибридного самолета CV-22 Osprey, находилось восемь человек, когда он разбился на прошлой неделе. Ранее был найден только один член экипажа.



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Из пяти тел, обнаруженных в понедельник, пока удалось извлечь только два.



Крушение заставило Токио потребовать от США не использовать самолеты Osprey в их стране.

