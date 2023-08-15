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На журналистку накричали в самолете из-за мужчин-харедим
15.08.2023 20:33 Алина Груднева

На журналистку накричали в самолете из-за мужчин-харедим

Журналистка 13-го канала израильского ТВ Нерия Краус попала в неприятную ситуацию в самолете авиакомпании United Airlines.

По ее словам, стюардесса на нее накричала, поскольку она отказалась поменяться местами с мужчиной-хареди.

"Мне сказали, что самолет может приземлиться в Египте по моей вине. Какое унизительное событие для меня как для женщины", — возмутилась Краус.

Это произошло, когда журналистка воспользовалась рейсом до Нью-Йорка. По ее словам, меняться местами она отказалась.

"Мы предложили клиенту другое место, но просьба была отклонена. Рейс вылетел в Нью-Йорк и, как ожидается, прибудет вовремя", - сообщили в комментарии "Гаарец" представители авиакомпании.

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