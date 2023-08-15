На журналистку накричали в самолете из-за мужчин-харедим
Журналистка 13-го канала израильского ТВ Нерия Краус попала в неприятную ситуацию в самолете авиакомпании United Airlines.
По ее словам, стюардесса на нее накричала, поскольку она отказалась поменяться местами с мужчиной-хареди.
"Мне сказали, что самолет может приземлиться в Египте по моей вине. Какое унизительное событие для меня как для женщины", — возмутилась Краус.
Это произошло, когда журналистка воспользовалась рейсом до Нью-Йорка. По ее словам, меняться местами она отказалась.
"Мы предложили клиенту другое место, но просьба была отклонена. Рейс вылетел в Нью-Йорк и, как ожидается, прибудет вовремя", - сообщили в комментарии "Гаарец" представители авиакомпании.
חרדים בטיסה עכשיו מנסים להזיז אותי ממושב למושב. כי אני אישה. יונייטד אירליינס אגב לא מטפלים בזה. אומרים לי שבגללי הטיסה לא תצא. בושה. pic.twitter.com/e6BsnMxOuU— נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) August 15, 2023