



На журналистку накричали в самолете из-за мужчин-харедим

Журналистка 13-го канала израильского ТВ Нерия Краус попала в неприятную ситуацию в самолете авиакомпании United Airlines.



По ее словам, стюардесса на нее накричала, поскольку она отказалась поменяться местами с мужчиной-хареди.



"Мне сказали, что самолет может приземлиться в Египте по моей вине. Какое унизительное событие для меня как для женщины", — возмутилась Краус.



Это произошло, когда журналистка воспользовалась рейсом до Нью-Йорка. По ее словам, меняться местами она отказалась.



"Мы предложили клиенту другое место, но просьба была отклонена. Рейс вылетел в Нью-Йорк и, как ожидается, прибудет вовремя", - сообщили в комментарии "Гаарец" представители авиакомпании.