На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Фото, видео

На Сицилии (Италия) началось извержение самого высокого действующего вулкана Европы - вулкана Этна. Высота столба газов, пепла, обломков пород и другого вулканического вещества составляет около 4,5 тыс. метров над уровнем моря.



Как сообщают газета La Sicilia и портал Volcano Discovery, специалисты Национального института геофизики и вулканологии выделяют пароксизмальную фазу извержения - это означает, что сейчас оно медленно усиливается.



Кстати, иногда из-за извержения Этны в Катании приходится закрывать международный аэропорт Винченцо Беллини.







Однако La Sicilia пишет, что текущая фаза извержения Этны пока не влияет на работу аэропорта.





Напомним, что Этна - это стратовулкан на острове Сицилия высотой по разным данным от 3326 до 3350 метров. Это самый высокий и самый активный вулкан Европы, который уже несколько раз "просыпался" в этом году.

Parossismo dell'#Etna nel corso del pomeriggio di domenica visto da San Giovanni la Punta (CT) pic.twitter.com/zrho420hJB — Local Team (@localteamit) November 12, 2023

Eruptive activity is increasing once more at #Etna's Southeast Crater; cloud cover renders observations difficult. Video was taken while visibility was still decent, view is from home in Tremestieri Etneo, using my 3000 mm zoom. 12 November 2023 pic.twitter.com/pQTwljdemK — Boris Behncke (@etnaboris) November 12, 2023