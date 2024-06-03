Новости » Происшествия
На самой высокой горе в Германии застряли сразу 26 альпинистов
03.06.2024 22:30 MIGnews.com

На самой высокой горе в Германии застряли сразу 26 альпинистов

В Германии спасатели вышли искать альпинистов на заснеженных вершинах горы Цугшпитце. Группа путешественников истощена и, вероятно, недостаточно оснащена. Непонятно, почему они попытались подняться на Цугшпитце, несмотря на экстремальный прогноз погоды.

За последние несколько часов на горе  выпало 60 сантиметров снега, видимость составляет всего около 100 метров.

Сообщается, что группа из 26 человек застряла в нескольких сотнях метров ниже горнолыжного курорта Зоннальпин.  

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы