



На самой высокой горе в Германии застряли сразу 26 альпинистов

В Германии спасатели вышли искать альпинистов на заснеженных вершинах горы Цугшпитце. Группа путешественников истощена и, вероятно, недостаточно оснащена. Непонятно, почему они попытались подняться на Цугшпитце, несмотря на экстремальный прогноз погоды.



За последние несколько часов на горе выпало 60 сантиметров снега, видимость составляет всего около 100 метров.



Сообщается, что группа из 26 человек застряла в нескольких сотнях метров ниже горнолыжного курорта Зоннальпин.



