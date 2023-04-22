



На Netflix подали в суд в Египте за выбор чернокожей актрисы на роль Клеопатры

Египетский юрист подал иск против потокового гиганта Netflix за изображение фараона Клеопатры в образе чернокожей женщины в новом документальном фильме.



Адвокат Махмуд аль-Семари подал иск в прокуратуру с намерением запретить Netflix в Египте за то, что, по его словам, является искажением истории.



Аль-Семари заявил, что документальный фильм Netflix искажает историю Египта в пользу пропаганды афроцентризма. Он также пожаловался на искаженные стандарты, заявив в иске, что "большая часть того, что отображает платформа Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским".



Также поданы жалобы на решения о кастинге, принятые для документального фильма, а бывший министр древностей Египта Захи Хавасс сказал, что изображение Клеопатры "полностью фальшивое, потому что Клеопатра была гречанкой, а это означает, что она была белой, а не чернокожей".



Netflix выбрал британскую актрису Адель Джеймс на роль Клеопатры, что, казалось бы, стало спорным выбором.



"Мы не часто видим или слышим истории о черных королевах, и это было очень важно для меня, а также для моей дочери и просто для моего сообщества, чтобы знать эти истории, потому что их множество! " - заявила Джеймс, сообщает BBC.



Роль Клеопатры изначально должна была сыграть израильская актриса Галь Гадот. Однако этот выбор также вызвал значительную общественную реакцию и обвинения в адрес Netflix.



Это привело к решению искать на роль Клеопатры арабскую или африканскую актрису, несмотря на македонское происхождение исторической личности.

