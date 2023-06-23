



На нелегальной шахте в ЮАР погибли более 30 человек

В Южно-Африканской Республике расследуют гибель по меньшей мере 31 человека на шахте в провинции Фри-Стейт, закрытой около 30 лет назад, сообщает Reuters со ссылкой на министерство энергетики.



По сообщению Департамента минеральных ресурсов и энергетики, считается, что они являлись выходцами из соседнего Лесото, которое сообщило об инциденте властям ЮАР.



Нелегалы ​​погибли в вентиляционном отделе шахты "Вирджиния" в городе Велком.



Пока неизвестно, что именно стало причиной их гибели. Впрочем расследование инцидента, проведенное при содействии Harmony Gold (HARJ.J) – предыдущего владельца шахты, прекратившей свою деятельность в 1990-х годах, показало, что уровень метана в вентиляционной шахте был очень высоким.



"Пока слишком рискованно отправлять поисковую команду в шахту. Однако мы рассматриваем разные варианты, чтобы как можно быстрее справиться с ситуацией", - говорится в сообщении.



Harmony заявила, что рассматривает инцидент как уголовное дело и передала его южноафриканской полиции для дальнейшего расследования.

"Harmony сотрудничает с DMRE, чтобы предоставить указания по дальнейшим шагам", - сказала пресс-секретарь компании.

