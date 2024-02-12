



На Мадагаскаре будут кастрировать педофилов

Парламент Мадагаскара принял закон, разрешающий химическую, а в некоторых случаях и хирургическую кастрацию лиц, признанных виновными в изнасиловании несовершеннолетних



Парламент Мадагаскара принял закон, разрешающий химическую, а в некоторых случаях и хирургическую кастрацию лиц, признанных виновными в изнасиловании несовершеннолетних, что вызвало критику со стороны международных правозащитных групп, но также нашло поддержку у активистов в стране, которые говорят, что это надлежащий сдерживающий фактор.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Министр юстиции Ланди Мболатиана Рандриаманантенасоа заявил, что это необходимый шаг из-за роста числа случаев изнасилования детей. По ее словам, в 2023 году было зарегистрировано 600 случаев изнасилования несовершеннолетних, а в январе этого года - уже 133.



"Мадагаскар - суверенная страна, которая имеет право изменять свои законы в зависимости от обстоятельств и в общих интересах народа", - сказала Рандриаманантенасоа. "Нынешний уголовный кодекс не в состоянии обуздать преступников, совершающих подобные преступления".



Согласно формулировке закона, хирургическая кастрация "всегда будет применяться" к тем, кто виновен в изнасиловании ребенка младше 10 лет. Случаи изнасилования детей в возрасте от 10 до 13 лет будут наказываться хирургической или химической кастрацией. Изнасилование несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет будет караться химической кастрацией.



"Мы хотели защитить детей гораздо больше. Чем младше ребенок, тем сильнее наказание", - говорит Рандриаманантенасоа.

