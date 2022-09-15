



На Китай обрушился мощный тайфун Muifa: 1,6 млн человек эвакуировано

Тропический циклон "Muifa" обрушился на восточное побережье Китая, заставив около 1,6 миллиона человек покинуть свои дома.



Известно, что примерно 426 000 человек эвакуировались из Шанхая из-за разбушевавшейся стихии, а еще 1,2 миллиона человек были доставлены во временные убежища в соседней провинции Чжэцзян.



Сильные ливни привели к наводнениям и оползням, а штормовой ветер вызвал гигантские волны, которые обрушились на побережье залива Ханчжоу к югу от Шанхая.



