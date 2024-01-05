Новости » Происшествия
На Карибах потерпел крушение самолет: погиб известный актер | Фото: instagram.com/christianoliverofficial
05.01.2024 23:26 Алина Груднева

На Карибах потерпел крушение самолет: погиб известный актер

На Карибах потерпел крушение частный самолет, на борту которого в этот момент был известный актер Кристиан Оливер с двумя дочками.

Катастрофа произошла в районе острова Петит-Невис. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В результате крушения погиб сам Оливер, две его дочери 10 и 12 лет и пилот. На Карибах знаменитость вместе с семьей встречала Новый год.


Актер известен своими ролями в таких фильмах, как "Валькирия", "Спиди Гонщик", "Индиана Джонс", "Вне времени", "Три мушкетера", "Охотники". Также он снимался в сериале "Восьмое чувство".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы