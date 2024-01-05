



На Карибах потерпел крушение самолет: погиб известный актер

На Карибах потерпел крушение частный самолет, на борту которого в этот момент был известный актер Кристиан Оливер с двумя дочками.



Катастрофа произошла в районе острова Петит-Невис.



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В результате крушения погиб сам Оливер, две его дочери 10 и 12 лет и пилот. На Карибах знаменитость вместе с семьей встречала Новый год.



Актер известен своими ролями в таких фильмах, как "Валькирия", "Спиди Гонщик", "Индиана Джонс", "Вне времени", "Три мушкетера", "Охотники". Также он снимался в сериале "Восьмое чувство".