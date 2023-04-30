



На Камчатке снова активизировался вулкан

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова активизировался, об этом сообщают российские СМИ и министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.



"На вулкане Шивелуч повышена вероятность выбросов пепла до 15 тыс. м над уровнем моря с возможным образованием пирокластических потоков, протяженность которых может составлять до 10-15 км", - уточнили в министерстве.



Отмечается, что если пирокластические потоки пройдут расстояние около 15 км, то они могут дойти до трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск.



Пиплопад при этом ожидается в поселках Козыревска, Ключи и Усть-Камчатска. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану Шивелуч ближе, чем на 25 км.



Вулкан получил "оранжевый" код авиационной опасности.



СМИ сообщают, что в районе камчатского вулкана произошло 15 землетрясений в день. Максимальная магнитуда одного из землетрясений – 4,2.



