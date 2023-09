На Бразилию обрушился мощный шторм: число жертв близится к 30

Число жертв тропического шторма, обрушившегося на юг Бразилии, возросло до 27 человек.



Об этом сообщили власти штата Риу-Гранди-ду-Сул.



Проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Около 60 городов в регионе пострадали от непогоды.



Уточняется, что минимум 1650 человек остались без крыши над головой.



21 people killed in southern Brazil due to Intense rain and strong winds from an cyclone, with ongoing flood risks.



