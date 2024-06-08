Мужчину, атаковавшего премьера Дании, поместили под стражу
Мужчина, напавший на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заключен под стражу до 20 июня.
По данным издания DR, напавшим оказался 39-летний поляк.
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По версии следствия, на момент атаки он находился под воздействием психотропов. Правоохранителям пришлось помогать ему выбраться из машины. По данным полиции, он ударил премьера не ножом, а кулаком в предплечье.
Напавшим на премьера является гражданин Польши, который проживает в Дании с 2019 года. В ходе допроса он не признал себя виновным.
"Я не могу согласиться с тем, что был несогласен относительно позиций премьер-министра", – сообщил он в суде.