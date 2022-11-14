Новости » Происшествия
14.11.2022 09:03 Аркадий Бочаровский

Мужчина, в которого стрелял солдат на перекрестке Раанана, умер в больнице Меир

Врачам больницы Меир в Кфар-Сабе пришлось констатировать смерть 40-летнего мужчины, который был тяжело ранен солдатом ЦАХАЛа на перекрестке Раанана.

Солдат открыл огонь, заподозрив в мужчине террориста.

По данным полиции, стрельбу в Раанане вел солдат боевых частей. Согласно уликам и данным, собранным на месте происшествия, погибший, которого подозревали в терроризме, держал в руке нож.

Полиция ожидает официального подтверждения диагноза погибшего как умственно отсталого.

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