



Мужчина, в которого стрелял солдат на перекрестке Раанана, умер в больнице Меир

Врачам больницы Меир в Кфар-Сабе пришлось констатировать смерть 40-летнего мужчины, который был тяжело ранен солдатом ЦАХАЛа на перекрестке Раанана.



Солдат открыл огонь, заподозрив в мужчине террориста.



По данным полиции, стрельбу в Раанане вел солдат боевых частей. Согласно уликам и данным, собранным на месте происшествия, погибший, которого подозревали в терроризме, держал в руке нож.



Полиция ожидает официального подтверждения диагноза погибшего как умственно отсталого.