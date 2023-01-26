



Мужчина с мачете атаковал церкви в Испании: есть жертвы

Министерство внутренних дел Испании заявило, что мужчина с мачете убил пономаря и ранил священника в результате нападений на две церкви в городе Альхесирас.



Об этом сообщает CBS News.



Подозреваемый был арестован и находится под стражей национальной полиции Испании. Власти расследуют инцидент как возможный теракт.



По данным полиции, атака началась вечером, в 19:00. Вооруженный мужчина вошел в церковь Сан-Исидро и напал на священника, который получил тяжелые ранения. Его госпитализировали, состояние оценивается как стабильное.



Затем нападавший направился во вторую церковь, Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пальма, в пяти минутах ходьбы, куда он вошел и продолжил свою атаку, убив пономаря - человека, который заботится о церкви и ее обслуживании. Пономарь выбежал на улицу, чтобы скрыться, но там нападавший нанес ему смертельные раны.



Местные СМИ сообщают, что еще по меньшей мере три человека получили ранения.