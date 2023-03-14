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Москвичка написала донос на 8-летнюю девочку, чтобы отомстить за обиженную дочь
14.03.2023 20:34 Наталья Богинская

Москвичка написала донос на 8-летнюю девочку, чтобы отомстить за обиженную дочь

Жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, чтобы отомстить девочке, которая обижала ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30-летняя Ксения заинтересовалась соцсетями школьницы после разговора со своей дочерью. Девочка, которая учится в 1 классе, пожаловалась маме, что одноклассница сильно ее недолюбливает – запрещает общаться с другими детьми, обзывает и всячески притесняет.

Сначала Ксения хотела решить проблему “дипломатически”, пообщавшись с мамой дочкиной одноклассницы. Но ничего не изменилось. В следующий раз, когда Ксения снова обратилась к маме первоклассницы, та отмахнулась, сказав, “пусть дети разберутся сами”. Тогда Ксения решила поступить хитрее.

Она изучила соцсети обидчицы и написала заявление в полицию. Поводом стал ролик девочки в приложении “Лайки”, российском аналоге TikTok. В видео 8-летняя школьница смяла руками нарисованный флаг России на фоне нарисованного флага Украины, по мнению Ксении, "обнаружив свою русофобскую позицию".

Полиция проводит проверку.

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