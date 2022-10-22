



Мощный ночной израильский удар по Дамаску

Согласно сообщениям в арабских СМИ, самолеты ВВС Израиля атаковали "склады иранских вооружений" в международном аэропорту Дамаска и на юго-западе Сирии .



Более чем через месяц после последней атаки, приписываемой Израилю, СМИ Сирии сообщили, что прошлой ночью (в пятницу 21 октября) самолеты ВВС Израиля атаковали инфраструктуру иранских поставок оружия в Дамаске и на юге Сирии. По сообщению официального сирийского информационного агентства SANA, в небе столицы были слышны взрывы, и системы ПВО были активированы "против израильской агрессии в воздушном пространстве Дамаска".



Согласно арабским сообщениям, целями атаки являются международный аэропорт Дамаска и юго-западный район Дамаска. Базирующийся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что атака произошла в "районе, контролируемом Ираном".