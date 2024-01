Мощные землетрясения в Японии: первые данные о пострадавших

В Японии в результате серии мощных землетрясений в районе префектуры Исикава погиб как минимум один человек.



По данным информационного агентства "Киодо", из-за подземных толчков обрушилось здание.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что по меньшей мере 30 человек получили ранения. Местные власти разослали жителям районов из зоны риска уведомления и инструкции по эвакуации.



JUST IN: Japan rocked by 7.5 magnitude earthquake just as the 2024 year begins.



Within 90 minutes of the initial earthquake, 19 other aftershocks were recorded according to the Japan Meteorological Agency.



Unfortunately, the damage may not be done. Japan is warning coastal… pic.twitter.com/8aUnrqZcTy