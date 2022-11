Мощное землетрясение в Индонезии: 56 жертв, сотни раненых

В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 56 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 5.6 всколыхнуло Индонезию в понедельник, 21 ноября. Подземные толчки ощущались, в том числе, в Джакарте.

Около 700 человек пострадали, когда выбежали на улицу. Среди раненых были дети.

Спасатели работают на местах обрушения домов в Чианджуре, где под обломками могут находиться люди. Поступили также сообщения от оползнях. Среди обрушенных зданий были школа-интернат и другие общественные объекты.

