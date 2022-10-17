



Момент падения Су-34 в Ейске попал на видео

В сети появились кадры с моментом падения военного Су-34 в Ейске на многоэтажный дом.



Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

По предварительным данным, во время учебно-тренировочного полета загорелся двигатель.