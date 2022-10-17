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17.10.2022 20:05 Алина Груднева

Момент падения Су-34 в Ейске попал на видео

В сети появились кадры с моментом падения военного Су-34 в Ейске на многоэтажный дом.

Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

 
По предварительным данным, во время учебно-тренировочного полета загорелся двигатель.
 
В настоящий момент сотрудники МЧС, пожарные и медики работают на месте происшествия. Есть сообщения об одном погибшем и минимум 10 пострадавших. Пилот, судя по всему, успел катапультироваться.

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