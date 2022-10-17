Момент падения Су-34 в Ейске попал на видео
В сети появились кадры с моментом падения военного Су-34 в Ейске на многоэтажный дом.
Его зафиксировала камера видеонаблюдения.
Момент падения Су-34 в #Ейск зафиксировала камера видеонаблюдения. #Yeysk pic.twitter.com/cJ4rotTFkS— Арарат Петросян (@araratpetrosian) October 17, 2022
По предварительным данным, во время учебно-тренировочного полета загорелся двигатель.
В настоящий момент сотрудники МЧС, пожарные и медики работают на месте происшествия. Есть сообщения об одном погибшем и минимум 10 пострадавших. Пилот, судя по всему, успел катапультироваться.